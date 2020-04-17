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17.04.2020 - 19:46 | | DHA

Sayım devam ediyor! Dev maske operasyonu: Hepsi ele geçirildi

Ambarlı Gümrüğü'nde gerçekleştirilen operasyonda konteynerlerde çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi. Soruşturma sürerken polis, malzemelerin sayımını yapıyor.

Sayım devam ediyor! Dev maske operasyonu: Hepsi ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Gümrüğü içerisindeki bir konteynere operasyon düzenledi. Konteynerin içerisinde maske, eldiven ve tulumlar ele geçirildi. 

Sayım devam ediyor Dev maske operasyonu: Hepsi ele geçirildi

 

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