17.04.2020 - 19:46 | | DHA
Sayım devam ediyor! Dev maske operasyonu: Hepsi ele geçirildi
Ambarlı Gümrüğü'nde gerçekleştirilen operasyonda konteynerlerde çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi. Soruşturma sürerken polis, malzemelerin sayımını yapıyor.
Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.