06.02.2020 - 09:00 |
Sayısal Loto 5 Şubat çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto'nun 1294. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Sayısal Loto 1294. hafta çekilişinde altı bilen çıkmayınca ikinci devir gerçekleşti. Peki Sayısal Loto 1294. hafta çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?
Sayısal Loto 5 Şubat çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1294. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye ikinci kez devretti. İşte Sayısal Loto 5 Şubat çekilişinde kazandıran numaralar...
Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 77 kişi 6.828,90 TL, 4 bilen 3.780 kişi 104,40 TL, 3 bilen 75.339 kişi 13,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan acı haber geldi!İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan uçak iniş sırasında pistten çıktı. İstanbul Valisi Yerlikaya "Uçak pisten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu." şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Koca yaptığı son dakika açıklaması ile "İstanbul'da hastanelere başvuru toplamda 179 kişi oldu. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.