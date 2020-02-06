Sayısal Loto 5 Şubat çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sayısal Loto 5 Şubat çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1294. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye ikinci kez devretti. İşte Sayısal Loto 5 Şubat çekilişinde kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 77 kişi 6.828,90 TL, 4 bilen 3.780 kişi 104,40 TL, 3 bilen 75.339 kişi 13,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ