SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ saat kaÃ§ta aÃ§Ä±klanacak 5 Åžubat SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± belli oluyor

5 Åžubat SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸi iÃ§in meraklÄ± bekleyiÅŸ devam ediyor. Bu akÅŸam haftanÄ±n ilk Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan ÅŸans oyununda hangi numaralar kazandÄ±racak oldukÃ§a merak ediliyor. Her hafta olduÄŸu gibi bu akÅŸam da, Milli Piyango resmi internet sitesi Ã¼zerinden saat 21:45'te canlÄ± yayÄ±n olarak dÃ¼zenlenecek olan Ã§ekiliÅŸ Ã¶ncesi geÃ§tiÄŸimiz haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ±nÄ± derledik. Ä°ÅŸte 1 Åžubat SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸi sonuÃ§larÄ± ve sonuÃ§ sorgulama ekranÄ±...



1 ÅžUBAT SAYISAL LOTO Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI (GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°MÄ°Z HAFTA)

SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±! Her hafta Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi akÅŸamlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi SayÄ±sal Loto'nun 1293. hafta Ã§ekiliÅŸinde altÄ± bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca bÃ¼yÃ¼k ikramiye tutarÄ± olan 1.895.334,18 TL'de devretti. SayÄ±sal Loto Ã§ekliliÅŸinde 5 bilen 98 kiÅŸi 7.737,85 TL'nin sahibi olurken 4 bilen 5.677 kiÅŸi 100,25 TL, ve 3 bilen 114.816 kiÅŸi 13,20 TL ikramiyenin sahibi oldu

Ä°ÅŸte SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

Â

SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

Â