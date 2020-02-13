Sayısal Loto çekiliş sonuçları 12 Şubat | Sayısal Loto sonuçlarında kazandıran numaralar belli oldu

Her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Bu haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi dün akşam yaşandı. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinde canlı yayın ile yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları, sayısal loto oynayanları meraklandırdı. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında 12 Şubat Çarşamba günü hangi numaralar kazandırdı?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 12 ŞUBAT BÜYÜK İKRAMİYEYİ HANGİ İLLER KAZANDI?

12 Şubat 2020 Çarşamba günü Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük ikramiyeyi 3 şehir kazandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında bu hafta büyük ikramiye Çorum, Edirne, Kocaeli illerine çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 12 ŞUBAT





6 bilen kişi sayısı : 3

5 bilen kişi sayısı : 121

4 bilen kişi sayısı : 6.532

3 bilen kişi sayısı : 112.238

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.279.695,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.346,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 74,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,50 TL

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Sayısal Loto



Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişleri, bu oyun için özel olarak hazırlanan çekiliş küreleri kullanılarak numaraların çekilmesiyle yapılmaktadır. Yapılan çekilişler Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği günlerde ve saatlerde düzenli olarak yapılmaktadır.

Eğer çekiliş haftasında hiç kimse 6 rakamı doğru tahmin edemezse, büyük ikramiye katlanarak haftaya devreder.

İkramiye kuponlarına herhangi bir ikramiyenin isabet etmesi durumunda talihli kişi, kazandığı ikramiyeyi yetkili bayi ve şubelerden alabilmektedir. Talihli kişi, çekiliş tarihinin üzerinden 1 yıl geçerse ve ikramiyesini almaz ise, ikramiye zaman aşımına uğrar.

İkramiye kazanan kuponlarda herhangi bir tahrif, yırtılma, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş veya sahte biletlere ikramiye ödenmez. Kazanan bir bilete ikramiye ödemesi yapılması için biletin barkot numarası, çekilen sayıları, bilet güvenlik numarası ve arka yüzde yer alan bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.

Sayısal Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.