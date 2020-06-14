14.06.2020 - 09:42 |
Sayısal Loto çekiliş sonuçları | 13 Haziran Sayısal Loto sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı?
Sayısal Loto çekiliş sonuçları dün akşam açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? 13 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte Sayısal Loto sonuçları haberimizde...
Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları büyük merak başladı. Dün açıklanan sonuçların arayışı bugün de devam ediyor. 1331. haftasını yaşayan Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına haberimizde yer verdik.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 13 HAZİRAN 2020
6 bilen kişi sayısı : 3. Devir
5 bilen kişi sayısı : 136
4 bilen kişi sayısı : 7.155
3 bilen kişi sayısı : 115.878
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.624.646,52 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.316,50 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 76,10 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,45 TL