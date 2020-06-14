Sayısal Loto çekiliş sonuçları | 13 Haziran Sayısal Loto sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı?

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları büyük merak başladı. Dün açıklanan sonuçların arayışı bugün de devam ediyor. 1331. haftasını yaşayan Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına haberimizde yer verdik.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 13 HAZİRAN 2020





6 bilen kişi sayısı : 3. Devir

5 bilen kişi sayısı : 136

4 bilen kişi sayısı : 7.155

3 bilen kişi sayısı : 115.878

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.624.646,52 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.316,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 76,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,45 TL

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