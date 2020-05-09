Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1321. hafta çekilişinde de altı bilen çıkmayınca altıncı devir gerçekleşti. Peki Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaraları...

Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 80 kişi 6.442,10 TL, 4 bilen 4.278 kişi 91,15 TL, 3 bilen 82.481 kişi ise 12,45 TL kazandı. Altı bilen çıkmayınca 3. devirini gerçekleştirilen Sayısal Loto çekişişinde önümüzdeki haftaya devreden tutar 3.138.832,98 TL olarak açıklandı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ