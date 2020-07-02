02.07.2020 - 08:09 |
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 1336. hafta çekilişinde kazandıran numaralar...
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen çekilişlerin ardından ikramiye kazanan talihliler belirleniyor. 1336. hafta çekilişinin gerçekleştirildiği Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca ilk devir gerçekleşti. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
Binlerce vatandaş tarafındabn umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto'nun 1336. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Yapılan çekilişin ardından bu hafta Sayısal Loto oynayan vatandaşlar hangi talihli numaraların kazandırdığı sorusuna yanıt aramaya başladı. 6 bilen kişilerin o hafta içerisinde verilen büyük ikramiye tutarının sahibi olduğu Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 5-4 ve 3 bilenlerde ikramiye kazanabiliyor. Peki Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı...
Sayısal Loto çekilişinde bu hafta 5 bilen 55 kişi 8.090,00 TL, 4 bilen 3.892 kişi 86,50 TL ve son olarak 3 bilen 76.747 kişi ise 11,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ