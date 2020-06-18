Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı 17 Haziran

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Dün akşam yapılan ve sayısal oynayanları sabırsızlandıran çekilişin sonuçları açıklandı. 1332. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekilş sonuçlarını haberimizde derledik. 6 bilen, 5 bilen, 4 bilen, 3 bilen kişi sayılarını ve kişi başı düşen ikramiye tutarlarını haberimize ekledik. İşte 17 Haziran 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

01 - 03 - 13 - 41 - 42 - 47

6 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 88

4 bilen kişi sayısı : 4.846

3 bilen kişi sayısı : 89.080

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.040.649,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.437,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 87,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,70 TL

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..