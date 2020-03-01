Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiyeyi kazanan iller belli oldu

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayınla gerçekleştirdiği Sayısal Loto çekiliş heyecanı sona erdi. Günün ilk ışıklarından başlayan büyük merak, Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının büyük ilgi görmesini sağlıyor. 1301. Haftasında Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye Ankara ve Denizli'ye çıktı. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





6 bilen kişi sayısı : 2

5 bilen kişi sayısı : 133

4 bilen kişi sayısı : 7.037

3 bilen kişi sayısı : 130.922

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.594.168,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.859,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 83,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,85 TL

Oyunun Özellikleri



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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