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12.02.2020 - 12:07 |

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 12 Şubat Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da üç haftadır altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da katlandı. Sayısal Loto 1296. hafta çekilişinde geçtiğimiz haftadan devreden tutar 5.222.434,98 TL olarak açıklandı. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 12 Şubat Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta çekilecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen iki çekiliş ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1296. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Sayısal Loto çekilişinde üç haftadır altı bilen çıkamyınca büyük ikramiye tutarı 5.222.434,98 TL'ye ulaştı. Bugün gerçekleştirilecek oyunlar ile büyük ikramiye tutarının 7 milyona yaklaşması bekleniyor.

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişinde 5 bilen 154 kişi 5.229,60 TL, 4 bilen 8.256 kişi 73,45 TL ve son olarak 3 bilen 142.252 kişi 11,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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