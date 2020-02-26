Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 26 Şubat Sayısal Loto çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1300. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bugün gerçekleştirilecek oyunlar ile Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 1,5 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Sayısal Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta altı bilen bir talihli büyük ikramiye tutarı olan 3.308.153,10 TL'nin sahibi olmuştu. Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 118 kişi 6.963,40 TL, 4 bilen 6.318 kişi 98,35 TL, ve son olarak 3 bilen 124.091 kişi 13,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango Canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

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