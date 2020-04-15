Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta, büyük ikramiye ne kadar? 15 Nisan Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da 1.333.406,50 TL'ye ulaştı. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Sayısal Loto'nun 1313. hafta çekilişinde 5 bilen 32 kişi 6.602,60 TL, 4 bilen 1.816 kişi 88,05 TL ve son olarak 3 bilen 33.821 kişi 12,45 TL kazandı.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek

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