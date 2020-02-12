Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak? MPİ 12 Şubat Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklanıyor

12 Şubat 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları bu akşam belli oluyor. 1296. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişi 21:45'te Milli Piyango resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri olacak? İşte merakla beklenen çekiliş öncesi Sayısal Loto'nun son çekilişinde çıkan şanslı numaralar ve sonuç sorgulama motoru...



8 ŞUBAT 2020 SAYISAL LOTO SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)



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