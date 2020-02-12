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12.02.2020 - 21:24 |

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak? MPİ 12 Şubat Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklanıyor

Sayısal Loto çekilişi için meraklı bekleyiş sona ermek üzere. Bu akşam haftanın ilk çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandıracak oldukça merak ediliyor. Sayısal Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu akşam da, Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden saat 21:45'te canlı yayın olarak düzenlenecek. İşte 12 Şubat Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak? MPİ 12 Şubat Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklanıyor

12 Şubat 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları bu akşam belli oluyor. 1296. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişi 21:45'te Milli Piyango resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri olacak? İşte merakla beklenen çekiliş öncesi Sayısal Loto'nun son çekilişinde çıkan şanslı numaralar ve sonuç sorgulama motoru...

8 ŞUBAT 2020 SAYISAL LOTO SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

07-14-16-22-39-42

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak MPİ 12 Şubat Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklanıyor

 

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