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01.02.2020 - 21:18 |

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Şubat Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto'nun 1293. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Şubat Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar

Sayısal Loto 1293. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından az önce gerçekleştirildi. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto'nun bu hafta gerçekleştirilen çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı! İşte Sayısal Loto çekilişinde haftanın kazandıran numaraları...

Sayısal Loto 1293. hafta çekilişinde bu hafta altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 1.895.334,18 TL'de devretti. Sayısal Loto çeklilişinde 5 bilen 98 kişi 7.737,85 TL'nin sahibi olurken 4 bilen 5.677 kişi 100,25 TL, ve 3 bilen 114.816 kişi 13,20 TL ikramiyenin sahibi oldu

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 1 Şubat Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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