Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Şubat Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar

Sayısal Loto 1293. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından az önce gerçekleştirildi. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto'nun bu hafta gerçekleştirilen çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı! İşte Sayısal Loto çekilişinde haftanın kazandıran numaraları...

Sayısal Loto 1293. hafta çekilişinde bu hafta altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 1.895.334,18 TL'de devretti. Sayısal Loto çeklilişinde 5 bilen 98 kişi 7.737,85 TL'nin sahibi olurken 4 bilen 5.677 kişi 100,25 TL, ve 3 bilen 114.816 kişi 13,20 TL ikramiyenin sahibi oldu

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