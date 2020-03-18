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18.03.2020 - 15:58 |

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. 18 Mart Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? 1306. Haftasında olan Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sayısal Loto oynayanların bilmesi gerekenler...

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi geri sayım başladı. Sayısal Loto çekilişi için heyecanlanan vatandaşlar, çekiliş hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. Peki sayısal loto çekilişi saat kaçta başlayacak? Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21:15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları, canlı yayın sona erdikten hemen sonra haberimizin içeriğinde yerini alacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto

 Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişleri, bu oyun için özel olarak hazırlanan çekiliş küreleri kullanılarak numaraların çekilmesiyle yapılmaktadır. Yapılan çekilişler Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği günlerde ve saatlerde düzenli olarak yapılmaktadır.

Eğer çekiliş haftasında hiç kimse 6 rakamı doğru tahmin edemezse, büyük ikramiye katlanarak haftaya devreder.

İkramiye kuponlarına herhangi bir ikramiyenin isabet etmesi durumunda talihli kişi, kazandığı ikramiyeyi yetkili bayi ve şubelerden alabilmektedir. Talihli kişi, çekiliş tarihinin üzerinden 1 yıl geçerse ve ikramiyesini almaz ise, ikramiye zaman aşımına uğrar.

İkramiye kazanan kuponlarda herhangi bir tahrif, yırtılma, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş veya sahte biletlere ikramiye ödenmez. Kazanan bir bilete ikramiye ödemesi yapılması için biletin barkot numarası, çekilen sayıları, bilet güvenlik numarası ve arka yüzde yer alan bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.

Sayısal Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.

Burası İstanbul'un göbeği! Şimdi bomboş...Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili'ndeki sessizlik havadan görüntülendi.
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