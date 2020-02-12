MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? MPİ 12 Şubat Sayısal Loto çekilişi sonuçları bu akşam belli oluyor
ABONE OL
12.02.2020 - 19:30 |

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? MPİ 12 Şubat Sayısal Loto çekilişi sonuçları bu akşam belli oluyor

12 Şubat 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir ilgiyle takip edilen sevilen şans oyununda haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getiriyoruz. İşte Çarşamba günlerinin bir klasiği olan Sayısal Loto'nun son çekilişnin sonuç sorgulama ekranı ve çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? MPİ 12 Şubat Sayısal Loto çekilişi sonuçları bu akşam belli oluyor

12 Şubat 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları bu akşam belli oluyor. 1296. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişi 21:45'te Milli Piyango resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri olacak? İşte merakla beklenen çekiliş öncesi Sayısal Loto'nun son çekilişinde çıkan şanslı numaralar ve sonuç sorgulama motoru...

8 ŞUBAT 2020 SAYISAL LOTO SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

07-14-16-22-39-42

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak MPİ 12 Şubat Sayısal Loto çekilişi sonuçları bu akşam belli oluyor

 

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm okların hedefinde AK Parti ve onun genel başkanı var"Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Tüm okların hedefinde AK Parti ve onun genel başkanı var" değerlendirmesinde bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? MPİ 12 Şubat Sayısal Loto çekilişi sonuçları bu akşam belli oluyor

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? MPİ 12 Şubat Sayısal Loto çekilişi sonuçları bu akşam belli oluyor

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Zorla senet imzalatıyorlardı

Zorla senet imzalatıyorlardı

Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

Sıradaki Haber