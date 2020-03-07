Sayısal Loto çekilişi saat kaçta, büyük ikramiye ne kadar? 7 Mart Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çareşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1303. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çarşamba akşamı gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmamış ve büyük ikramiye tutarı olan 1.218.464,90 TL devretmişti. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'den itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

Sayısal Loto çekilişinde Çarşamba günü yapılan çekilişte 5 bilen 109 kişi 4.472,55 TL, 4 bilen 5.712 kişi 64,40 TL, ve son olarak 3 bilen 83.105 kişi 11,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

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