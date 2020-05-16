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16.05.2020 - 18:35 |

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Mayıs 2020

Sayısal Loto çekilişi için sabırsızlık başladı. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Mayıs Sayısal Loto çekilişi hakkında bilinmesi gerekenler...

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Mayıs 2020

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sayısal Loto oynayanların merak ettiği bilgiler...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi 21:15'de başlayacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayın sona erdikten sonra aşağıdaki link üzerinde yerini alacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişleri, bu oyun için özel olarak hazırlanan çekiliş küreleri kullanılarak numaraların çekilmesiyle yapılmaktadır. Yapılan çekilişler Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği günlerde ve saatlerde düzenli olarak yapılmaktadır.

Eğer çekiliş haftasında hiç kimse 6 rakamı doğru tahmin edemezse, büyük ikramiye katlanarak haftaya devreder.

İkramiye kuponlarına herhangi bir ikramiyenin isabet etmesi durumunda talihli kişi, kazandığı ikramiyeyi yetkili bayi ve şubelerden alabilmektedir. Talihli kişi, çekiliş tarihinin üzerinden 1 yıl geçerse ve ikramiyesini almaz ise, ikramiye zaman aşımına uğrar.

İkramiye kazanan kuponlarda herhangi bir tahrif, yırtılma, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş veya sahte biletlere ikramiye ödenmez. Kazanan bir bilete ikramiye ödemesi yapılması için biletin barkot numarası, çekilen sayıları, bilet güvenlik numarası ve arka yüzde yer alan bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.

Sayısal Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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