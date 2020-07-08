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08.07.2020 - 20:05 |

Sayısal Loto çekilişi sonuçları yayınlandı (8 Temmuz) - 1336. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası

Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Artık Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? İşte milyonlarca vatandaşımızın hakkında araştırma yaptığı 8 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar ile sonuç sorgulama ekranı...

Sayısal Loto çekilişi sonuçları yayınlandı (8 Temmuz) - 1336. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası

Bir Milli Piyango klasiği olan Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta kazandıran şanslı numaralar ise 3, 9, 10, 18, 28, 43 oldu...

8 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3, 9, 10, 18, 28, 43,

Sayısal Loto çekilişi sonuçları yayınlandı (8 Temmuz) - 1336. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası



SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ


SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. 9 Ekim 1955 tarihinde "Loto-49’dan 6" ismiyle Almanya'da oynanmaya başlanmıştır.

Kısa sürede dünyaya yayılan şans oyunu, ilk adımda Kanada, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Avustralya ve ABD’nin birçok eyaletinde kurulan teşkilatlarıyla başlamıştır. Türkiye'de ise, 1996 yılında "Sayısal Loto" ismiyle oynanmaya başlamıştır.

16 Kasım 1996 yılında ilk talihlisine 50.000.00 TL kazandırmıştır. Loto'nun kurucusu, Lothar Lammers 10 Temmuz 2012 tarihinde vefat etmiştir.

Milli Piyango İdaresi tarafından cumartesi ve çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Aynı kolonda 1'den 49'a kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir.


Altı rakam da tutturulduğunda o hafta belirlenen ikramiyenin hak sahibi olunmuş olur. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen fiyatı kolon 1.5 TL'dir.

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