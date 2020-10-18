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18.10.2020 - 09:14 |

Sayısal Loto sonuçları 17 Ekim | Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sayfası

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişin canlı yayını Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden ve MP TV üzerinden yayınlandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar ise bugün de sonuçları araştırmaya devam ediyor. İşte 17 Ekim Sayısal Loto sonuçları sayfası...

Sayısal Loto sonuçları 17 Ekim | Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sayfası

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın heyecanı sona erdi. Haftanın son çekilişi dün yapıldı. Çılgın Sayısal Loto oynayanla harekete geçti. İşte 17 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında devreden büyük ikramiye 71.850.896 TL. İşte şanslı numaralar, kazanan kategori sayısı ve kişi başına düşen ikramiye tutarı...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 17 EKİM

Sayısal Loto sonuçları 17 Ekim | Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sayfası

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

TIKLA ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNA

Lüks yatlar "Dar" ve "Sunrays" Marmaris'teDünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki "Dar" ile 86 metre uzunluğundaki "Sunrays", gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
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