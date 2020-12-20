20.12.2020 - 10:07 |
Sayısal Loto sonuçları 19 Aralık | Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu
Çılgın Sayısal Loto sonuçları dün akşam açıklandı. 19 Aralık Cumartesi günü yapılan çekilişe katılan vatandaşlar, Sayısal Loto çekiliş sonuçları için arayışa geçti. Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye 90 Milyon 008 bin 677 TL oldu. Peki hangi numaralar kazandırdı?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu haftanın son çekilişi dün akşam gerçekleşti. Şanslı numaraları öğrenmek için harekete geçen vatandaşlar ne kadar kazandığını bilmek istiyor. İşte 19 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 ARALIK
Balkona bağlanan köpek, asılı halde ölü bulunduEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir sitedeki evin balkonuna bağlanan sokak köpeği, sabah ipe asılı halde ölü bulundu. Kaçmak için atladığı ve bu sırada ipin boynuna dolanması sonucu can verdiği tahmin edilen köpeği evlerine alan aile hakkında polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı.