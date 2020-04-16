16.04.2020 - 14:08 |
Sayısal Loto sonuçları... 3 çekiliştir devrediyor!
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Dün yapılan Sayısal Loto'nun 1314. çekilişinde yine 6 bilen çıkmadı ve 2 milyon 342 bin 817 lira 18 kuruş cumartesi günü sahibini arayacak. İşte 15 Nisan'da Sayısal Loto'da düşen numaralar...
Haftada iki kez çekiliş gerçekleşen Sayısal Loto'nun dün 1314. çekilişi gerçekleşti. Dün düşen 6 numarayı yine kimse bilemedi ve bir devir daha yaşandı. 2 milyon 342 bin 817 lira 18 kuruş cumartesi günü sahibini arayacak.
15 Nisan Sayısal Loto'da düşen numaralar: 09-26-34-44-46-49
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 56 kişi 7 bin 211 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 285 kişi 92 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 60 bin 801 kişi de 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
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