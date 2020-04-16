Sayısal Loto sonuçları... 3 çekiliştir devrediyor!

Haftada iki kez çekiliş gerçekleşen Sayısal Loto'nun dün 1314. çekilişi gerçekleşti. Dün düşen 6 numarayı yine kimse bilemedi ve bir devir daha yaşandı. 2 milyon 342 bin 817 lira 18 kuruş cumartesi günü sahibini arayacak.

15 Nisan Sayısal Loto'da düşen numaralar: 09-26-34-44-46-49









Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 56 kişi 7 bin 211 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 285 kişi 92 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 60 bin 801 kişi de 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.