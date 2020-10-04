Sayısal Loto sonuçları 3 Ekim 2020 | Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki heyecanı sona erdi. Haftanın son çekilişine katılan vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sonuçları 3 Ekim aramasında bulunuyor. Peki dün akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte canlı yayında çekilen şansslı numaralar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 3 EKİM





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Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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