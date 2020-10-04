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04.10.2020 - 09:58 |

Sayısal Loto sonuçları 3 Ekim 2020 | Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 3 Ekim 2020 Cumartesi gününe ait Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını haberimizde derledik. Bu hafta çekilişe katılan vatandaşlar kazandıran numaraları, seçtiği numaralarla karşılaştırmak istiyor. İşte Sayısal Loto sonuçları 3 Ekim ve şanslı numaralar...

Sayısal Loto sonuçları 3 Ekim 2020 | Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki heyecanı sona erdi. Haftanın son çekilişine katılan vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sonuçları 3 Ekim aramasında bulunuyor. Peki dün akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte canlı yayında çekilen şansslı numaralar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 3 EKİM

Sayısal Loto sonuçları 3 Ekim 2020 | Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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Bebek'te kuralsız doğum günü partisiİstanbul'un göbeği Bebek'teki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen yine benzer görüntüler kaydedildi. Doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen bir grup, düzenledikleri partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Alkol aldıktan sonra dans eden ve karşılıklı göbek atan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde iç içe eğlendi. Partiye katılanlar o anları sosyal medyada paylaştı.
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