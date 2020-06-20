Sayısal Loto sonuçları açıkladı! Büyük ikramiye Çankaya'ya gitti

Her çarşamba ve cumartesi günü çekilen Sayısal Loto'nun bugün canlı yayında 20 Haziran 1333. çekilişi bugün yapıldı. Geçen çekilişte büyük ikramiyeyi Batman Merkez'den 1 kişi bilirken bugünkü çekilişte düşen numaralar ise şu şekildeydi: 24-29-36-41-45-46

Sonuçlara göre büyük ikramiyeyi Ankara Çankaya'dan 1 kişi bildi. Talihli 1 milyon 486 bin 935 lira 40 kuruş kazandı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.