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20.06.2020 - 21:45 |

Sayısal Loto sonuçları açıkladı! İşte düşen numaralar...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Geçen çekiliş 1 kişinin büyük ikramiye kazandığı Sayısal Loto'nun 20 Haziran 1333. çekilişinde düşen numaralar 24-29-36-41-45-46 şeklindeydi. Düşen numaralar sonrası Ankara Çankaya'dan bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto sonuçları açıkladı! İşte düşen numaralar...

Her çarşamba ve cumartesi günü çekilen Sayısal Loto'nun bugün canlı yayında 20 Haziran 1333. çekilişi bugün yapıldı. Geçen çekilişte büyük ikramiyeyi Batman Merkez'den 1 kişi bilirken bugünkü çekilişte düşen numaralar ise şu şekildeydi: 24-29-36-41-45-46

Sonuçlara göre büyük ikramiyeyi Ankara Çankaya'dan 1 kişi bildi. Talihli 1 milyon 486 bin 935 lira 40 kuruş kazandı.

Sayısal Loto sonuçları açıkladı İşte düşen numaralar...

 

 

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

 

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