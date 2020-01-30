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30.01.2020 - 11:01 |

Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Ankara Altındağ'a 4 buçuk milyon gitti

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 1292. Sayısal Loto çekilişinde 11-17-30-35-42-44 numaraları düşerken büyük ikramiye 2 çekiliş sonrası Ankara Altındağ'a gitti. Talihli 4 milyon 535 bin 738 lira 30 kuruş kazandı.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Ankara Altındağ'a 4 buçuk milyon gitti

Son iki çekiliştir devreden Sayısal Loto'nun dün 1292. çekilişi gerçekleşti. 29 Ocak tarihli Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi Ankara Altındağ'dan 1 kişi tutturdu. Şanslı kişi 4.535.738,30 TL'nin sahibi oldu.

29 Ocak Sayısal Loto'da düşen numaralar şöyle: 11-17-30-35-42-44

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 5 bin 290'ar lira, 4 bilen 5 bin 244 kişi 81'er lira ve 3 bilen 92 bin 889 kişi de 12,15'er lira ikramiye kazandı.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Ankara Altındağa 4 buçuk milyon gitti

25 OCAK ÇEKİLİŞİNDE SAYISAL LOTO DEVRETTİ!

Sayısal Loto oyununun 1291'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 120 bin 997 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 123 kişi 6 bin 368'er lira, 4 bilen 7 bin 63 kişi 83'er lira ve 3 bilen 134 bin 113 kişi de 11 lira ikramiye kazandı.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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