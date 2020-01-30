Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Ankara Altındağ'a 4 buçuk milyon gitti

Son iki çekiliştir devreden Sayısal Loto'nun dün 1292. çekilişi gerçekleşti. 29 Ocak tarihli Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi Ankara Altındağ'dan 1 kişi tutturdu. Şanslı kişi 4.535.738,30 TL'nin sahibi oldu.

29 Ocak Sayısal Loto'da düşen numaralar şöyle: 11-17-30-35-42-44

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 5 bin 290'ar lira, 4 bilen 5 bin 244 kişi 81'er lira ve 3 bilen 92 bin 889 kişi de 12,15'er lira ikramiye kazandı.

25 OCAK ÇEKİLİŞİNDE SAYISAL LOTO DEVRETTİ!

Sayısal Loto oyununun 1291'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 120 bin 997 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 123 kişi 6 bin 368'er lira, 4 bilen 7 bin 63 kişi 83'er lira ve 3 bilen 134 bin 113 kişi de 11 lira ikramiye kazandı.