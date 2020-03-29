Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye devretti...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun 28 Mart çekilişinde 02-17-23-27-37-44 numaraları düşerken 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 223 bin 497 lira 23 kuruş gelecek çarşamba güne devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 704 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 78 kişi 90 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 76 bin 357 kişi de 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

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