29.03.2020 - 14:49 |
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye devretti...
Sayısal Loto'nun 1309. çekiliş dün gerçekleşti. Sayısal Loto'nun dünkü çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve 1 milyon 223 bin 497 lira 23 kuruş gelecek çarşamba günkü çekilişe devretti.
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun 28 Mart çekilişinde 02-17-23-27-37-44 numaraları düşerken 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 223 bin 497 lira 23 kuruş gelecek çarşamba güne devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 704 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 78 kişi 90 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 76 bin 357 kişi de 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
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Tek tek durduruldular! İstanbul giriş ve çıkışlarında corona denetimiİçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirlerarası otobüs seferlerinin dün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğinin açıklanmasının ardından İstanbul'un giriş ve çıkışlarında trafik polislerinin denetimleri devam ediyor. Corona virüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında dün saat 17.00'den itibaren şehirlerarası otobüs seferlerinin yapılabilmesi için seyahat izni gerekiyor. Ayrıca taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına da izin verilmiyor. Bu kapsamda trafik polislerinin İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimleri devam ediyor.