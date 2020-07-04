Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'nun bugünkü çekilişinde de 6 bilen çıkmadı!

Her hafta iki kez çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun bugünkü çekilişi saat 21.15'te yapıldı. 4 Temmuz 1137. çekilişte düşen numaralar 03-07-10-13-28-40 şeklindeydi.

Bu çekilişte de 6 bilen çıkmadı. 2.835.497,95 TL devretti. 5 bilen 133 kişi 5.184,20 TL kazandı.

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta 6 bilen çıkması ve 1.112.024,16 devretti. 5 bilen 55 kişi 8.090,00 TL, 4 bilen 3.892 kişi 86,50 TL ve son olarak 3 bilen 76.747 kişi ise 11,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.