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04.07.2020 - 22:24 |

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'nun bugünkü çekilişinde de 6 bilen çıkmadı!

Sayısal Loto'nun 1337. çekilişi gerçekleşti. Geçen çekilişte büyük ikramiye devretmişti. 4 Temmuz Sayısal Loto çekilişinde düşen numaralar ise şöyle: 03-07-10-13-28-40... Sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 2. devir yaşandı.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'nun bugünkü çekilişinde de 6 bilen çıkmadı!

Her hafta iki kez çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun bugünkü çekilişi saat 21.15'te yapıldı. 4 Temmuz 1137. çekilişte düşen numaralar 03-07-10-13-28-40 şeklindeydi.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı Sayısal Lotonun bugünkü çekilişinde de 6 bilen çıkmadı

Bu çekilişte de 6 bilen çıkmadı. 2.835.497,95 TL devretti. 5 bilen 133 kişi 5.184,20 TL kazandı.

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta 6 bilen çıkması ve 1.112.024,16 devretti. 5 bilen 55 kişi 8.090,00 TL, 4 bilen 3.892 kişi 86,50 TL ve son olarak 3 bilen 76.747 kişi ise 11,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

 

1500 balya saman yandıManisa'nın Kula ilçesinde bağlı Emre Mahallesi'nde çıkan yangın, mahallelinin desteğiyle itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında, 1500 paket saman ile yaklaşık 1000 dekar arazi küle döndü.
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