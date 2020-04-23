23.04.2020 - 10:02 |
Sayısal Loto sonuçları... Art arda 5. devir!
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Dünkü çekilişte yine 6 bilen çıkmayınca 5. devir yaşandı. 4 milyon 858 bin 192 lira 52 kuruş cumartesi günü sahibini arayacak. İşte 22 Nisan Sayısal Loto sonuçları...
1316. Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 22 Nisan tarihli Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen yine çıkmadı. Böylece üst üste 5. devir yaşandı. 4 milyon 858 bin 192 lira 52 kuruş ise cumartesi gününe devretti. İşte sonuçlar...
22 Nisan Sayısal Loto çekilişinde düşen numaralar şöyle: 05-09-10-27-35-45
Diğer ikramiye dağılımı ise şöyle: 5 bilenler 6.082,45 TL, 4 bilenler 74,80 TL ve 3 bilenler 11,85 TL kazandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendiİçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde olmak üzere üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 31 ilin içinde olan İstanbul’da da işe gitmek zorunda olan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak toplu taşıma kullanmaya özen göstermeye çalıştı. Kent genelinde trafik yoğunluğa ise yüzde 6‘ya geriledi. İstanbul’da kısıtlamayla birlikte köprü ve meydanlar da boş kaldı. Polis ekipleri Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.