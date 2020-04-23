Sayısal Loto sonuçları... Art arda 5. devir!

1316. Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 22 Nisan tarihli Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen yine çıkmadı. Böylece üst üste 5. devir yaşandı. 4 milyon 858 bin 192 lira 52 kuruş ise cumartesi gününe devretti. İşte sonuçlar...

22 Nisan Sayısal Loto çekilişinde düşen numaralar şöyle: 05-09-10-27-35-45





Diğer ikramiye dağılımı ise şöyle: 5 bilenler 6.082,45 TL, 4 bilenler 74,80 TL ve 3 bilenler 11,85 TL kazandı.