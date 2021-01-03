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03.01.2021 - 09:59 |

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 2 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sayfası!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. TV8 kanalında Seda Sayan'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi. Peki Sayısal Loto sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? İşte 2 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları sayfası...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 2 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sayfası!

Çılgın Sayısal Loto'nun 2021 yılındaki çekilişi Seda Sayan'ın sunumu ile TV8 ekranlarında gerçekleştirildi. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 2 talihli 205.353,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar....

ÇILGIN SAYISAL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Ocak 2021 Cumartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto Çekilişinde devreden büyük ikramiye 93 Milyon 784 Bin 606 TL oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu; İşte kazandıran numaralar; 3-7-9-22-27-70 ve 20 joker numarası olarak belirlendi

Çılgın Sayısal Loto'da 5 bilen 2 talihli 205.353,95 TL, 4 bilen 444 kişi 925,00 TL, 3 bilen 15.268 kişi 67,20 TL ve son olarak 2 bilen 171.846 kişi 8,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto sonuçları belli oldu 2 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sayfası

 

 

 



 

Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyon liralık cip çaldı!İstanbul Maslak’ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki Mercedes marka lüks cipi çaldı. Film sahnelerini aratmayan olayda, değeri düşük olan hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kıran hırsız ciple kaçmaya başladı. Peşine düşen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadın kılığındaki hırsızı uygulama noktasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın otoparka girip kadın kılığında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, polise "tanınmamak için kadın kılığına girdim" diyen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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