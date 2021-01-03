Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 2 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sayfası!

Çılgın Sayısal Loto'nun 2021 yılındaki çekilişi Seda Sayan'ın sunumu ile TV8 ekranlarında gerçekleştirildi. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 2 talihli 205.353,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar....

ÇILGIN SAYISAL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Ocak 2021 Cumartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto Çekilişinde devreden büyük ikramiye 93 Milyon 784 Bin 606 TL oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu; İşte kazandıran numaralar; 3-7-9-22-27-70 ve 20 joker numarası olarak belirlendi

Çılgın Sayısal Loto'da 5 bilen 2 talihli 205.353,95 TL, 4 bilen 444 kişi 925,00 TL, 3 bilen 15.268 kişi 67,20 TL ve son olarak 2 bilen 171.846 kişi 8,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

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