Sayısal Loto sonuçları belli oldu - 22 Ağustos 2020

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto için dün akşamki heyecan sona erdi. 21:30'da başlayan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı.Artık haftanın üç günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişine ilgi büyük. Aynı zamanda hem internetten hem de bayiilerden oynanabilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları merakla aranıyor. İşte 22 Ağustos Sayısal Loto sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI