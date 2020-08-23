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23.08.2020 - 15:04 |

Sayısal Loto sonuçları belli oldu - 22 Ağustos 2020

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Dün akşamki çekilişe katılan vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında arayışa koyuldu. Hangi numaraların kazandırdığını öğrenmek isteyenler, haberimizin içeriğinden şanslı 6 numarayı inceleyebilir.

Sayısal Loto sonuçları belli oldu - 22 Ağustos 2020

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto için dün akşamki heyecan sona erdi. 21:30'da başlayan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı.Artık haftanın üç günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişine ilgi büyük. Aynı zamanda hem internetten hem de bayiilerden oynanabilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları merakla aranıyor. İşte 22 Ağustos Sayısal Loto sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları belli oldu - 22 Ağustos 2020

 

 

 

 

 

Düzce’de kontrolden çıkan otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü!DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği otomobil, nehir kenarında bulunan teknenin üzerine çıktı. Otomobilin ön kısmı suya gömülürken, sürücü ve araçta bulunan bir kişi kazadan yaralanmadan kurtuldu.
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