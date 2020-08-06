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06.08.2020 - 10:58 |

Sayısal sonuçları belli oldu! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları dün akşam canlı yayında açıklandı. Kazandıran 6 şanslı numaranın hangileri olduğu ise merak konusu oldu. 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarını haberimizde derledik. İşte 5 Ağustos Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal sonuçları belli oldu! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ekranı

Haftanın üç günü gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için arayış devam ediyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? Büyük ikramiyenin 50.807.207,00 TL olduğu Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? İşte hem sayısal loto sonuçları hem de oyun hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (5 AĞUSTOS 2020)

Sayısal sonuçları belli oldu Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ekranı
Sayısal sonuçları belli oldu Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ekranı


ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

TIKLA ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNA

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