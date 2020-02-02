Sayısal Loto sonuçları... Dünkü Sayısal Loto sonuçları güldürmedi

Her hafta iki kere çekilen ve oynayanlarına milyonlarca lira dağıtan Sayısal Loto'nun 1293. çekilişi dün akşam canlı yayında ekrana geldi. Çekilişte düşen numaralar ise 10-11-16-17-42-46 olurken 6 bilen ise çıkmadı. 1.895.334,18 TL gelecek çekilişe devretti.

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Sayısal Loto 1293. hafta çekilişinde bu hafta altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 1.895.334,18 TL'de devretti. Sayısal Loto çeklilişinde 5 bilen 98 kişi 7.737,85 TL'nin sahibi olurken 4 bilen 5.677 kişi 100,25 TL, ve 3 bilen 114.816 kişi 13,20 TL ikramiyenin sahibi oldu.

29 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1292'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 535 bin 738 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 5 bin 290'ar lira, 4 bilen 5 bin 244 kişi 81'er lira ve 3 bilen 92 bin 889 kişi de 12,15'er lira ikramiye kazandı.