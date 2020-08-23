23.08.2020 - 12:11 |
Sayısal Loto sonuçları sorgula | Çılgın Sayısal Loto 9. çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 22 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Artık haftanın üç günü yapılan ve hem internet üzerinden oynanan hem de bayiilerden oynanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dün kazandıran numaralar 1 - 70 - 55 - 8 - 18 - 51 - 36 oldu. İşte çekiliş detayları...
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto için dün akşamki heyecan sona erdi. 21:30'da başlayan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı.Artık haftanın üç günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişine ilgi büyük. Peki Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? İşte 22 Ağustos Sayısal Loto sonuçları ve oyun hakkında bilinmesi gerekenler...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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