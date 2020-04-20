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20.04.2020 - 17:20 |

Sebep Eş Anlamlısı Nedir? Sebep Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Sebep kelimesinin TDK anlamı düşünüldüğünde anlamını bulmak mümkündür. Cümle içerisinde kullanılan kelimenin doğru yazılışı sözlüklerde bulunmaktadır. Dilimizdeki kelimelerden bazılarında birleşik mi ayrı mı yazılır soruları sıklıkla sorulmaktadır. Peki, sebep kelimesi nasıl yazılır. Eş anlamlısı nedir. Sebep kelimesinin eş anlamlı sözcükleri nelerdir? Sizler için derledik.

Sebep Eş Anlamlısı Nedir? Sebep Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Sebep kelimesinin yakın anlamı bulunmaktadır. Kelimenin eş anlamlısı neden kelimesidir. Ayrıca sebep kelimesinin anlamı TDK sözlüklerinde bulunmaktadır. 

Sebep Nasıl Yazılır?

Dilimizde cümle içerisinde kullandığımız kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Kelimelerin anlamları ve nasıl yazıldıkları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Sebep kelimesinin doğru yazılışı ''sebep'' şeklinde olmalıdır. 

Sebep Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Sebep kelimesinin doğru yazılışı örnek ile aşağıda açıklanmıştır.

- Bu olayın sebepleri hepimizi ilgilendirmektedir.

 Sebep Eş Anlamlısı

 Sebep kelimesinin eş anlamı ve anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtilmiştir. Sebep kelimesinin anlamı ve eş anlamı aşağıda sizlere belirtilmiştir.

 Sebep kelimesinin TDK anlamı: Bir şeyin olmasına veya belirli bir halde olmasına yol açan şey, neden

 Sebep kelimesinin eş anlamı: Neden

 

 

 

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