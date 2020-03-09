Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Sefirin Kızı 12. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler. İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra’yı adım adım tuzağına çeker. Zehra’nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk’un canını yakar. Akın Zehra’ya tuzak kurarken, bir tuzak da ona kurulmaktadır. Güven ve Kerem, Akın’ı kirli bir açık artırmaya koyarlar. Eğer açık artırmayı Nare ve Gediz kazanırsa Akın’ın sonu hapis, Sancar kazanırsa mezar olacaktır. Nare, asla affetmeyeceği bir adam uçurumun kıyısında yürürken aşağı bakmasın diye kendini parçalarken bir sinir krizi geçirir. Ama bu kriz, Sancar’ı uçuruma daha da yaklaştırır. Sonuna giden o ince ve uzun yolda, Sancar’ın bir ayağı kıyıda, bir ayağı boşluktadır ve Nare Sancar’ın inandığını, tek bir kelimeyle anlayacaktır.

SEFİRİN KIZI 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



SEFİRİN KIZI 12. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Sefirin Kızı 12. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...