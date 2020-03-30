Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Sefirin Kızı 15. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

SEFİRİN KIZI 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir. Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir? Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır. Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.

SEFİRİN KIZI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



SEFİRİN KIZI 15. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Sefirin Kızı 15. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...