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03.02.2020 - 23:33 |

Sefirin Kızı 7. son bölümde Sancar ve Gediz bu kez... Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı...

Sefirin Kızı dizisinde heyecan 7. yeni bölümle devam etti. Heyecan fırtınasının her geçen gün arttığı dizide bu hafta Nare'nin Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulması oldukça heyecanlı dakikalara sahne oldu ve gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 7. son bölümde Sancar ve Gediz bu kez... Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI 7. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadıçlar hapse girerlerken bile akılları Nare’dedir. Necdet hala dışarda olduğundan Nare hala tehlikededir ve onlar demir parmaklıkların arkasında, birbirlerini acıtarak volta atmaktan başka hiçbir şey yapamamaktadırlar. Sancar canını dişine takarak Necdet’in yakalanmasını ve kendi koğuşuna yerleştirilmesini sağlar. Necdet’i tutanın annesi olduğunu öğrendiğinde ise dünyası başına yıkılır. Bir kez daha sırtından bıçaklanmıştır. Sadıçlar hem ailelerine hem de birbirlerine olan güvenlerini sorgulayarak hapis hayatına alışmaya çalışırken, Sancar’ın içini ferahlatan tek bir şey vardır. Necdet’in içeride, Nare’nin güvende olması… Oysaki güvende zannettikleri Nare’nin sığındığı odaya kadar girmiştir asıl tehdit. Akın Nare’yi köşeye kıstırmak için Gediz’in evindedir. Nare ise sadıçlar hapisteyken yapayalnızdır ama Akın’la savaşmak için ne Sancar’a ne Gediz’e ihtiyacı vardır. Türküde dediği gibi, “Arkadaşlar uykulardan uyanmalıdır” çünkü, yıllardır tek başına direnen Nare, bir kez daha tek başına savaşmanın ve Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulmuştur.

SEFİRİN KIZI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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