Sefirin Kızı 8. son bölümde Nare'den büyük kaçış... Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 8. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?



Sancar, Nare’nin Melek’i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz’e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar. Akın’ın kendi vebası olduğuna inanan ve bu mikrobun başkalarına bulaşmasına izin vermemek için onu peşine takan Nare, planında başarılı olur. Akın çok geçmeden Nare’nin Barselona’da olduğunu öğrenir. Polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona’ya gitmenin yollarını arar.

SEFİRİN KIZI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...