MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sefirin Kızı 8. son bölümde Nare'den büyük kaçış... Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ABONE OL
10.02.2020 - 23:27 |

Sefirin Kızı 8. son bölümde Nare'den büyük kaçış... Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı, 8. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizide bu hafta Nare kaçtı ve heyecan doruğa çıktı. Peki merakla beklenen Sefirin Kızı 9. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 8. son bölümde Nare'den büyük kaçış... Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 8. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar, Nare’nin Melek’i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz’e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar. Akın’ın kendi vebası olduğuna inanan ve bu mikrobun başkalarına bulaşmasına izin vermemek için onu peşine takan Nare, planında başarılı olur. Akın çok geçmeden Nare’nin Barselona’da olduğunu öğrenir. Polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona’ya gitmenin yollarını arar.

SEFİRİN KIZI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

 

Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sefirin Kızı 8. son bölümde Nare'den büyük kaçış... Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 8. son bölümde Nare'den büyük kaçış... Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Sıradaki Haber