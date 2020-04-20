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20.04.2020 - 11:00 |

Şehidin anısına iki tepeye bayrak dikti

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kemer Mahallesi Muhtarı Ramazan Çatılı, 1997 yılında şehit olan Piyade Komando Onbaşı Kamil Temel anısına iki tepeye 12 metre yüksekliğinde iki bayrak direği dikti.

Şehidin anısına iki tepeye bayrak dikti

Kaş'a bağlı Kemer Mahallesi Muhtarı Ramazan Çatılı, 2 Haziran 1997 tarihinde Hakkari Yüksekova'da şehit düşen Piyade Komando Onbaşı Kamil Temel'in (21) mezarının bulunduğu Sinekçi mevkisindeki iki tepeye, Kamil Temel'in anısına birer bayrak direği dikti. 12 metre yüksekliğindeki bayrak direklerindeki 2x3 metre ebadındaki bayraklar, Alacık Tepesi ve Çılıngır Tepe'de dalgalanmaya başladı. Muhtar Çatılı, yanına mahalle imamı Kadir Çatalkaya'yı da alarak önce şehidin mezarında dua etti. Ardından şehidin anısına iki bayrağı göndere çekti. Ay yıldızlı bayraklar, batı Antalya'nın en yüksek iki tepesi olan Akdağ'ın karşısında dalgalanmaya başladı.

Muhtar Ramazan Çatılı, "Bu hafta Şehitler Haftası. 1997 yılında Hakkari Yüksekova'da şehit düşen mahallemizin şehidi, canımız, ciğerimiz Kamil Temel'i bir kez daha yad etmek için, onun anısını yaşatmak için iki tepeye iki bayrak diktik. Onun ruhunu şad ettik, bir kez daha bölgemize anısını hatırlattık" dedi.

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