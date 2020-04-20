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20.04.2020 - 17:41 |

Şehir Eş Anlamlısı Nedir? Şehir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Şehir kelimesinin Türkçe anlamı içerisinde eş anlamlıları bulunmaktadır. Amaca uygun olarak farklı şekillerde bu kelimenin eş anlamlısını değerlendirmek mümkün. Peki, şehir eş anlamlısı nedir? Şehir kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında bilinmesi gerekenler.

Şehir Eş Anlamlısı Nedir? Şehir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Şehir kelimesi için Türk Dil Kurumu'na bakıldığında ‘kent’ olarak eş anlamlısı karşımıza çıkıyor. Bu anlamları üzerinden tek başına da cümle içerisinde amaca uygun şekilde değerlendirilebilir.

Şehir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Şehir kelimesinin eş anlamlısı olarak Türk Dil Kurumu açısından ‘kent’ anlamı nitelendirilmiş durumda. Bu anlamı ile beraber şehir kelimesini aynı ifade üzerinden değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda TDK’ya göre ‘Ticaretin ve sanayinin ağırlıklı olarak yer aldığı, tarımın yoğun şekilde yapılmadığı yerleşim yeri’ şeklinde uzun anlamı üzerinden de ele alınmaktadır.

Şehir Nedir? 

 Şehir ticaret ve sanayinin daha çok gerçekleştiği ve tarımın az yapıldığı bir yerleşim yeridir. Şehir kelimesinin bu anlamı üzerinden aynı zamanda ‘kent’ eş anlamlısı kapsamında değerlendirmek mümkün. Bu kelimeyi örnekle açıklamak gerekirse;

‘’ Bu kış şehirde hareketli çok azdı.’’

‘’Bu kentte üniversite yıllarımda birçok anı bıraktım.’’

 

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