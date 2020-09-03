Şehir eşkıyaları can aldı

Aracın arka koltuğunda oturan Tolga A. (24), tabancayla kıraathaneye doğru ateş etmeye başladı. Açılan ateşe kahvehanedeki Sertan G. (23) karşılık verdi. 3 dakika boyunca süren çatışmada Tolga A. ile Sertan G. yara almazken, Samet Mertol kurşunlara hedef oldu. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mertol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan saldırganlar polis tarafından yakalandı. Aralarında husumet olan Tolga A. ile 5 ayrı suç kaydı bulunan ve önceki yıl gerçekleşen bir cinayetin zanlısı olarak gözaltına alınıp serbest bırakılan Sertan G., mahkemece tutuklandı.