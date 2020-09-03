03.09.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Şehir eşkıyaları can aldı
Gaziosmanpaşa’da terlik imalatçılığı yapan Samet Mertol (43), 29 Ağustos Cumartesi akşamı arkadaşlarıyla sohbet etmek için Merkez Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye gitti. Mertol, arkadaşlarıyla sohbet ederken, kahvehanenin önüne bir otomobil yanaştı.
FERİT ZENGİN İstanbul
Aracın arka koltuğunda oturan Tolga A. (24), tabancayla kıraathaneye doğru ateş etmeye başladı. Açılan ateşe kahvehanedeki Sertan G. (23) karşılık verdi. 3 dakika boyunca süren çatışmada Tolga A. ile Sertan G. yara almazken, Samet Mertol kurşunlara hedef oldu. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mertol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan saldırganlar polis tarafından yakalandı. Aralarında husumet olan Tolga A. ile 5 ayrı suç kaydı bulunan ve önceki yıl gerçekleşen bir cinayetin zanlısı olarak gözaltına alınıp serbest bırakılan Sertan G., mahkemece tutuklandı.