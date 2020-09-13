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13.09.2020 - 11:38 | | Ferit ZENGİN

Şehir eşkıyalarının adliye önündeki silahlı dehşeti!

İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde 4 gün önce yaşanan ve paniğe sebep olan silahla ateş etme olayında silahları kullanan 2 şehir eşkıyası yakalanıp adliyeye sevk edildi. 2018 yılında işlenen cinayet davası tarafları olduğu öğrenilen eşkıyaların yaşattığı dehşet kameralara ise böyle yansıdı.

Çağlayan’da İstanbul Adliyesi önünde geçtiğimiz Çarşamba günü silah sesleri duyulmuş, önce polise silahlı saldırı olduğu zannedilen ancak daha sonra adliyede mahkemeleri görülen tarafların birbiri arasında yaşanan çatışma olduğu tespit edilen olayla ilgili polis yaptığı çalışmada olaydan kısa süre sonra 5 şüpheliyi yakalayıp gözaltına almıştı.

Şehir eşkıyalarının adliye önündeki silahlı dehşeti

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, tabancayla ateş eden kişilerin gözaltına alınan şüpheliler olmadığını gördü. Ekipler silahları kullanan şahısların Kadir Ç. ve Baran T. Olduğunu tespit edip yakalanması için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda olaydan bir gün sonra Kadir Ç, isimli saldırganı yakaladı. 2 gün sonra ise diğer saldırgan Baran T.’yi olayda kullandığı silahla yakalayıp gözaltına aldı.

Olayda kullanılan silahlardan birisi olan ve Baran T.nin Sultangazi’deki iş yerinde bulunan kuru sıkı tabancadan dönüştürülerek gerçek mermi atar hale getirilen silah incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü’ne gönderen ekipler, olayın ise 2018’de Gaziosmanpaşa’da öldürülen Ahmet Kaya isimli şahısın 18’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davası sonrasında yaşandığını belirledi.

Tarafların adliyeden çıkmasının ardından başlayan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilirken, saldırı anına ait güvenlik kamera kayıtlarında ise 2 kişinin yürüdüğü sırada bir gurubun koşarak iki kişinin peşinden geldiği ve daha sonra peşlerinden koşanları gören ikiliden biri silahını çekerek ateş etti. Daha sonra ise kaçmaya başladığı görülüyor.

 

 

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