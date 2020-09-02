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02.09.2020 - 13:07 |

Şehir eşkıyalarının silahlı çatışması masum vatandaşın canına mal oldu!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 43 yaşındaki Samet Mertol, gittiği kahvehanenin önünde arkadaşlarıyla otururken, kafasına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Terlik imalatçılığı yapan Mertol'un hasım olan 2 şahsın birbirine düzenlediği silahlı saldırıya hedef olduğu belirlenirken, olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan hasımlardan birinin geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başka bir cinayetin zanlısı olarak gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şehir eşkıyalarının silahlı çatışması masum vatandaşın canına mal oldu!

Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Gaziosmanpaşa’da 29 Ağustos Cumartesi akşamı saat 22.00 da meydana gelen olayda; terlik imalatçılığı yapan Samet Mertol, arkadaşlarıyla sohbet etmek için Merkez Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerindeki Sancak kıraathanesine gitti.

Mertol, arkadaşlarıyla sohbet ederken, kahvehanenin önüne bir otomobil yanaştı. Aracın arka koltuğunda oturan bir kişi, camı açarak tabancayla kahvehaneye doğru ateş etmeye başladı. Açılan ateşe kahvehanedeki Sertan G., (23) isimli şahıs karşılık verince 3 dakikalık bir silahlı çatışma yaşandı

Çatışmada birbirine ateş eden şahıslar yara almazken, olayla hiçbir alakası olmayan Samet Mertol kurşunlara hedef oldu. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mertol kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şehir eşkıyalarının silahlı çatışması masum vatandaşın canına mal oldu

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube ekipleri yaptıkları çalışmalarda saldırının plakası sökülmüş bir araçla yapıldığını tespit etti. Saldırı sonrası kaçan saldırganlarla çatışmaya giren Sertan G.isimli şahısı da gözaltına alan ekipler, araçtan kahvehaneye ateş açan kişinin de Tolga A., (24) isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Bir gün sonra saklandığı adrese yapılan baskınla yakalanıp gözaltına alınan Tolga A.ile hasım olan ve 5 suç kaydı bulunup önceki yıl işlenen bir cinayetin zanlısı olarak gözaltına alınıp serbest bırakılan Sertan G.,emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de tutuklanıp cezaevine kondu.

Önce kediyi tekmeledi, ardından o anları görüntüleyen kadına saldırdıİstanbul Kadıköy'de işe gittiği sırada sokakta kediyi tekmeleyen bir kadın olduğunu gören Esra Yılmaz duruma tepki gösterdi. Kediyi darp eden kadın, cep telefonuyla o anları görüntülemek isteyen Yılmaz'ı darp etti.
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