Şehir eşkıyası!

İstanbul Alibeyköy’de önceki akşam saat 20.00 sıralarında Eyüpsultan-Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halindeki şoför Emre Etyemez (27), yol verme yüzünden trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak’a hakaret ederek saldırdı. Saldırgan daha sonra Sena Koçak’ın kullandığı otomobilin üstüne çıkıp ön camını tekmeleyerek kırdı. Büyük korku yaşayan Sena Koçak ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, etrafındaki vatandaşlardan yardım istedi. Saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Gözaltına alınan saldırgan emniyetten serbest bırakıldı. Ancak görüntüler sosyal medyada infial yaratınca savcılık şüpheli Etyemez hakkında tekrar gözaltı kararı verdi. Olaya tepki gösterenlerden biri de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu. Konunun takipçisi olacağını belirten Yerlikaya, “Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum” dedi.

“Bu bir vahşet”

Yaşadığı olayı gözleri dolarak anlatan Sena Koçak, şüpheli Emre Etyemez tarafından darp edildikten sonra başörtüsünün çıkarıldığını belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

“İşyerimden çıktım. Evime gidiyordum. Araçta tek başımaydım. O sırada mecburi sağa dönüş verdi tabelalar. Ben de sinyalimi verdim, sağ tarafa doğru şüphelinin önüne doğru geçmeye çalıştım. O sırada kornaya yüklenmeye başladı ve küfürler yağdırmaya başladı. Sonrasında ben durdum orada. ‘Bana küfür edemezsiniz. Ne hakla küfür edersiniz’ diye kendimi savunmaya geçtim. O sırada yanıma yanaşıp tekrar küfürlerini şiddetlendirmeye başladı. Ama ağza alınamayacak şekilde hiç hayal edemeyeceğimiz şeyler söyledi. O sırada yanında iki kişi vardı ve kadınlar küfür ediyordu. ‘Küfür edemezsiniz, polisi arayalım’ tarzında kendimi savunmaya devam ettim. ‘Sana şunu yapacağım, sana bunu yapacağım, nasıl önüme geçiyorsun’ diye tehdit etti. Üstüme doğru yürüdü ve kol tarafıma bir darbe aldım erkek şahıs tarafından. Başımın sağ bölgesine şiddetli bir darp yedim. Hiçbir Allah’ın kulu tutamadı onu. Vahşiydi çünkü. Bu bir vahşet. İnsanlık dışı magandalık. En ağır cezayı almasını istiyorum ki bir daha bu şekilde hiçbir kadına ve insana bu davranışı sergilemesinler.”

Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen Emre Etyemez, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce “kasten yaralama” ve “mala zarar vermek” suçlarından tutuklandı. Etyemez’in ifadesinde “Aracımda eşim ve baldızım vardı. Eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan dolayı sinirlerime hakim olamadım. Sena Koçak isimli şahıs eşime saldırmaya çalıştı. Ben de onu elimle ittirdim” dediği öğrenildi.