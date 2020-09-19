Şehir Hatları’nda 5 kadın gemici

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları’nda ilk kez yaşları 19-23 arasında değişen beş kadın, gemici olarak göreve başladı. Kadın gemiciler şimdilik, 08.00-17.00 saatleri arasında çalışan Şehir Hatları gemilerinde çalışıyor. Şu anda halat atma, verme de yapıyorlar, gemiyi boyama da... Kaptanın yanında kaptan köşkünde de çalışıyorlar... Hepsi denizcilik eğitimi aldığı için kaptanlığa kadar yolları açık. Kadın gemiciler Özge Alp, Beyza Adıgüzel, Aynur Avcı, İmran Bayar ve Dilara Çapa, tüm görevlerini başarıyla yerine getirirken en büyük hayallerinin ilerleyen zamanlarda kaptanlık olduğunu söylüyor.









Gemicilerden Özge Alp (23), “Deniz benim için çocukluğumdan beri tutku. Eğitimim boyunca, ‘Kadından denizci olmaz, uzun yola çıkamaz’ dendi, vazgeçmem beklendi. Bense hayalimin peşinde koştum ve şimdi Şehir Hatları’nın gemilerinde çalışmaktan gurur duyuyorum. Üniversitede uzak ve yakın yol kaptanlığı eğitimi aldım. Buradaki hedefim de ileride kaptan olmak” diye konuştu.



‘CV’me bile bakılmadı’



Şehir hatlarında göreve başlayan Beyza Adıgüzel (20) de, “Hep kendimi burada görmek istiyordum. Şehir Hatları bize bu yolu açtı. Gemide hepimiz eşit şartlarda çalışıyor, aynı görevleri yerine getiriyoruz” dedi.









“Çocukluğumdan beri deniz aşığıyım” diyen gemici Aynur Avcı (21), “Denizcilik öğrencisiyken bana ‘Gemici olma, hemşire, öğretmen, doktor ol’ deniyordu. Mezuniyetim sonrası bazı yerlere iş için başvurdum. Ancak kadın olduğum için CV’me bile bakılmadı. ‘Kadının gemide ne işi var, kadından gemici olmaz’ deniliyordu. Görev başındayken yolculardan çok güzel tepkiler alıyorum” dedi. İmran Bayar (21) da, “Bizi gören yolcuların da ilk tepkisi çok güzel, bakışlarından şaşkınlıklarını anlıyorum. ‘Yapabilecekler mi acaba?’ diye bakanlar da oluyor” dedi. Geminin en genç çalışanı Dilara Çapa (19) ise “Gemi ortamında kadın-erkek ayrımı yok. Hepimiz aynı işleri yapıyoruz. Bizim gemide olmamızın yolcularımızın çok hoşuna gittiğini gözlüyorum. Kim bilir, belki de Şehir Hatları’nın ilk kadın kaptanları da oluruz” diye konuştu.









‘Kadın gemici olmaz’ algısını kırdık

İşe alım süresince cinsiyet faktörünü kriterlerinden çıkardıklarını belirten Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “Şimdiye kadar kurumumuzda hiç kadın gemici çalışmamış. Yeni arkadaşlarımız istekliydi. Gemide çalışmayı kendileri tercih etti. Diğer gemicilerimizle aynı prosedürlerden geçtiler. Hevesleri ve liyakatleri olduğunu gördük, biz de memnuniyetle ekiplerimize kattık. En güzeli ‘Kadın gemici olmaz’ algısını kırmamız oldu. Kadın gemicilerimizin işe başlamasıyla, cinsiyetçi yaklaşımı ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.