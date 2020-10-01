Şehir içi ulaşıma ‘HES’ şartı

Yeniden yükseliş trendine giren yeni tip koronavirüs vaka sayısını kontrol altına almaya yönelik tebirlere bir yenisi eklendi. İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilin valiliğine “şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” ve “konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” konulu iki ayrı genelge gönderdi. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirler ile ülke genelindeki kamu, özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getiren genelgelerde, alınan tedbirler şöyle sıralandı:



İzolasyonda kartları



Her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacak.



Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanılacak.



Kovid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.



Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili valilik/kaymakamlıkla paylaşılacak.



Konaklama tesisleri



Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” konulu genelge ile de konaklama tesisleri için alınan tedbirler ise şunlar:



Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp gibi) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilecek.



HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.



Konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgileri, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Kovid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanacak.



10 gün kapatılabilecek



Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan, “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilecek.



Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise vali/kaymakamlar tarafından ilgili bakanlık genelgeleri ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.



Denetimlerde HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesisleri 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek.



Fotoğraf: GÖKHAN KAM Milliyet