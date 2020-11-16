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16.11.2020 - 01:28 | | İHA

Şehir merkezine kadar indi! O anlar böyle görüntülendi

Ardahan merkezde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, kent merkezine inerek mahalle aralarında yiyecek aradı. Fevzi Bozkurt, çalıştığı iş yerinden aracıyla evine gittiği sırada yiyecek arayan kurtla karşılaştı.

Aracıyla ilerlerken cep telefonuyla o anları kaydeden Bozkurt'un çektiği görüntülerde, bölgede yiyecek arayan kurdun daha sonra yerleşim yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Ardahan'da şehre inen kurt böyle görüntülendiArdahan merkezde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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