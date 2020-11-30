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30.11.2020 - 12:32 | | İHA

Şehir şehir gezip yardım bahanesiyle yaşlıları soydu! Bingöl'de yakalandı

Yardım bahanesiyle daha önce Adıyaman ve Siirt'te yaşlıları soyan, Bingöl’de de 3 kişiyi aynı yöntemle kandıran şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Şehir şehir gezip yardım bahanesiyle yaşlıları soydu! Bingöl'de yakalandı

Alınan bilgilere göre, Bingöl'de merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşlı bir şahsın koluna giren şüpheli A.E., “Amca Zekat kabul ediyor musun” diyerek cebinden 3 bin 200 TL para çaldı. Aynı şüpheli daha sonra Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yine bir vatandaşa “babam seni yukarıda görmüş sana yardım etmek istiyor” bahanesiyle cebindeki 50 Euro ve 80 TL parayı çaldı. Son olarak aynı şahıs başka bir kişiyi de “Senin pantolonun çok ince sana giysi yardımı yapacağım para vereceğim” bahanesiyle de 200 TL ve kredi kartlarını çaldı.

Peş peşe yaşanan olayların İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine polis harekete geçti. Kentte çalışma yapan polis şüpheli A.E'yi tespit edip, Diyarbakır’a kaçacağı sırada Bingöl'ün Genç ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan ve üzerinde paralar ele geçirilen şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Cezaevine gönderildi. Tutuklanan şahsın aynı yöntem ile Adıyaman ve Siirt’te de hırsızlık yaptığı ve 4 dosyadan firari olarak arandığı belirlendi.

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