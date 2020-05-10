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10.05.2020 - 15:09 | | AA

Şehirde corona vakası artmaya devam ediyor! Valilik'ten uyarı geldi

Van'ın İpekyolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 gün önce karantinaya alınan mahallede taziyeye katılan 84 kişinin corona testi pozitif çıktı.

Şehirde corona vakası artmaya devam ediyor! Valilik'ten uyarı geldi

Valilik'ten yapılan açıklamada, Ortanca Mahallesi'nde taziyeye katılanların tespiti için yapılan çalışmalar ve sağlık ekiplerinin yaptığı testler sonucu, taziye bağlantılı Kovid-19 testi pozitif çıkan vaka sayısının 84'e yükseldiğini bildirdi.

Taziye, mevlit gibi toplu etkinliklerin yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür etkinlikleri düzenleyenleri 155 polis ve 156 jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağlığımız ve koronavirüsle mücadelemizde büyük önem arz etmektedir. Kritik bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Zorunlu hallerde çıktığımız sokakta maske takalım ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. Bu dönemde evimizde de aile fertlerimizle sosyal mesafemizi koruyalım. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilimizde kurallara uyalım ve görevlilerimize yardımcı olalım."

Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan daha çıktıHakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yılan korkusu yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Ataş ailesinin, Bataklı köyündeki evinde belediye veteriner hekimleri tarafından ilaçlama çalışması yapıldı. Çalışmalarda sağ yakalanarak torbalara konulan 20 yılan yaşam alanına bırakıldı.
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